Marcin Najman zaatakował Adriana Ciosa gaśnicą! Wywołał potężne zamieszanie, później nie mógł złapać tchu

Marcin Najman stał się jedną z twarzy nowego projektu w polskim środowisku freak-fightów, czyli CLOUT MMA. 29 grudnia odbędzie się trzecia gala tej organizacji pod nazwą „Santa Clout”, na której zobaczymy kilka ciekawych starć m.in. walkę Tomasza Hajto z Jakubem Wawrzyniakiem czy Marianny Schreiber z Moniką Laskowską. Odbędzie się także rewanż Marcina Najmana z Adrianem Ciosem – pierwsze ich starcie Najman przegrał przez dyskwalifikację. Teraz, przed drugą walką, postanowił jeszcze bardziej podkręcić atmosferę.

Marcin Najman wyskoczył na Ciosa z gaśnicą. Porównania były oczywiste

Od początku programu Adrian Cios i Marcin Najman kierowali w siebie różne oskarżenia, czy po prostu wyzwiska, nie stroniąc od wulgaryzmów. Cios przede wszystkim wypominał Najmanowi, że ten uderzał go w nielegalny sposób w tył głowy podczas walki, z kolei „El Testosteron” przekonywał, że bez problemu rozprawi się z rywalem w nadchodzącej walce.

Później doszło do mocno zaskakującego incydentu. Najman pośrednio wręczył Ciosowi „upominek” w postaci znicza, ale to było tylko odwrócenie uwagi. Gdy jeden z prowadzących próbował zapalić znicz i postawić go gdzieś w okolicy ciosa na podłodze, Najman wpadł zza kulis z gaśnicą i skierował strumień w Ciosa. Przy okazji „oberwała” też Monika Laskowska siedząca obok ciosa, a w pomieszczeniu pojawił się duszący pył – Święta, święta ku**o – krzyczał Najman do Ciosa.

Po chwili pojawili się ochroniarze, którzy rozdzielili skłóconych. Od razu pojawiły się porównania do posła Grzegorza Brauna, który dzień wcześniej w budynku sejmu wywołał skandal, gasząc gaśnicą menorę zapaloną z okazji Chanuki. Sam zainteresowany zaprzeczył jednak, że kopiował posła Konfederacji. – Zupełnie o co innego chodziło, chciałem zadbać o świąteczną atmosferę – powiedział Najman w odpowiedzi na słowa Marianny Schreiber wspominającej o Braunie.

Jakub Wawrzyniak szczerze o walce z Tomaszem Hajto na CLOUT MMA 3