Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk pławią się w luksusach! Te widoki aż zapierają dech w piersiach

tak go pożegnał

To był znakomity powrót Artura Szpilki do klatki KSW. 36-latek po błyskawicznej porażce z Arkadiuszem Wrzoskiem w maju 2024 roku wrócił do oktagonu po blisko roku. Rywalem "Szpili" był Errol Zimmermann, który przez wiele osób był wskazywany, jako zwycięzca tej walki. Tak się jednak nie stało, Szpilka mimo problemów na początku starcia wyszedł z opresji w fenomenalny sposób. Pięściarz podniósł się z trudnej pozycji i obalił przeciwnika, a po chwili zapiął duszenie trójkątne i poddał Holendra po niespełna dwóch minutach walki.

Szpilka po znakomitej walce udał się na zasłużone wakacje ze swoją partnerką - Kamilą Wybrańczyk.

Romantyczny wyjazd Artura Szpilki i Kamili Wybrańczyk! Wybrali egzotyczny kierunek

Szpilka i Wybrańczyk często dzielą się ze swoimi fanami swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Nie do końca musi być to związane ze sportem. Tym razem para dzieli się widokami z Dubaju. Partnerka zawodnika KSW nagrała, jak wybrali się na zakupy, a przy okazji mieli okazję zrobić sobie zdjęcie na tle wieżowców. Trzeba przyznać, że widoki zapierają dech w piersiach, a fani nie mogli przejść obok tego obojętnie i tłumnie komplementowali parę: "Moja ulubiona para", "Cudowni! Bawcie się dobrze", "Dobrego urlopu, zasłużyliście na maxa! Bawcie się dobrze" - można przeczytać pod pamiątkowym zdjęciem z Dubaju.