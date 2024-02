i Autor: Super Express XTB KSW

Będzie się działo

Martin Lewandowski i Mateusz Borek w studiu Super Expressu przed galą XTB KSW: Epic!

Gala XTB KSW: Epic to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskich sportach walki w 2024 roku. To, co uwagę przyciąga najbardziej to starcie Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem, a więc dwóch legend polskiego sportu. Były mistrz świata w boksie i były mistrz KSW zmierzą się ze sobą na zasadach pięściarskich. Super Express będzie bardzo blisko tego wydarzenia i tuż przed galą będziecie mogli spędzić czas ze studiem na kanale Koloseum oraz profilach Facebook'owych Super Expressu i Super Express Sport. A znanych gości nie zabraknie.