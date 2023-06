Artur Szpilka miał do powiedzenia Pudzianowskiemu tylko jedno po znokautowaniu go na Narodowym! Wplątał w to Materlę

W sobotni wieczór na PGE Narodowym odbyła się gala XTB KSW Colosseum 2. Wszyscy kibice zgromadzeni na stadionie nie mogli narzekać na brak emocji, ponieważ wszystkie walki były na bardzo wysokim poziomie. Oprócz tego został wyróżniony były zawodnik, później komentator - Łukasz "Juras" Jurkowski, który jako pierwszy został uhonorowany, jako pierwszy Hall of FAME KSW. Niestety nie obyło się bez dramatu, ponieważ Marian Ziółkowski nie mógł skrzyżować rękawic z Salahdinem Parnassem. Polak nabawił się poważnej kontuzji podczas rozgrzewki - zerwał więzadła, dlatego mistrz zwakował pas, ze względu na to, że nie bronił go przez rok.

Artur Szpilka powiedział o tym wprost! Tego oczekuje od Mariusza Pudzianowskiego

Kibice nie tylko zebrani na PGE Narodowym oraz przed telewizorami nie mogli się doczekać wielkiego starcia Artura Szpilki z Mariuszem Pudzianowskim. "Szpila" w pierwszej rundzie miał minimalne kłopoty, ponieważ cały czas leżał przyparty do maty przez byłego strongmana, ale ten nie był w stanie go skończyć. 34-latek przejął inicjatywę w drugiej rundzie, trafił "Pudziana", po czym triumfował w tym pojedynku. Po walce były pięściarz skierował się do swojego rywala i chce, aby ten dał rewanż Michałowi Materli. - Jak mnie wywrócił myślałem, że przeleżę. Mam nadzieję Mariusz, że dasz rewanż Michałowi Materli, bo na to zasługuje - przekazał Szpilka. Pudzianowski nie odniósł się jeszcze do tych słów, ale może "Pudzilla" zdecyduje się na taki krok w przyszłości.