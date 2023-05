Łukasz Juras Jurkowski wejdzie do klatki na Stadionie Narodowym! Wielka chwila dla legendy KSW i kibiców w Warszawie

Łukasz "Juras” Jurkowski będzie pierwszym zawodnikiem uhonorowanym wprowadzeniem do Hall of Fame KSW. Specjalna ceremonia związana z tym wydarzeniem odbędzie się 3 czerwca podczas gali XTB KSW Colosseum 2. Po sześciu latach Łukasz Jurkowski powróci na PGE Narodowy, by ponownie wejść do okrągłej klatki KSW. Tym razem jednak nie będzie walczył, jak podczas pierwszej gali Colosseum. W trakcie wyjątkowej ceremonii, która odbędzie się przy dźwiękach wybranej przez „Jurasa” muzyki, pierwszy turniejowy mistrz KSW zostanie wprowadzony do Hall of Fame KSW. W 2017 roku wyjście do klatki Łukasza Jurkowskiego na PGE Narodowym stało się momentem wręcz ikonicznym. I tym razem fani będą światkami wspaniałego, wzruszającego wydarzenia, godnego prawdziwej ikony KSW, Łukasza Jurkowskiego.

Łukasz Juras Jurkowski wejdzie do klatki na Stadionie Narodowym podczas XTB KSW Colosseum 2

Łukasz Jurkowski swoją przygodę z KSW rozpoczął w roku 2004 od gali numer jeden, podczas której rozbił trzech rywali i został pierwszym mistrzem organizacji. Wywodzący się z taekwondo Łukasz był też finalistą dwóch kolejnych turniejów. Popularny „Juras” rozwijał się wraz z marką KSW i przez lata dostarczał nie tylko emocji w białym ringu, ale również został komentatorem gal i jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów świata MMA. W roku 2011 „Juras” ogłosił zakończenie kariery, ale sześć lat później wrócił i już w okrągłej klatce dalej toczył swoje boje.

Pod szyldem polskiej organizacji Łukasz walczył 22 razy i 15 razy to jego ręce na końcu walki były unoszone w geście zwycięstwa. W całej karierze konfrontował się nie tylko w Polsce, ale również w Chorwacji, Holandii, Rosji, Słowenii, Bułgarii, a także w Stanach Zjednoczonych. Łukasz Jurkowski był jednym z uczestników pierwszej gali Colosseum na PGE Narodowym, na której stoczył niezwykle zacięty i wygrany bój z byłym mistrzem organizacji, Rameau Thierrym Sokoudjou. Mariusz Pudzianowski opublikował ostatnio nieznane zdjęcie z "Jurasem" sprzed wielu lat. Zobaczysz je w poniższej galerii:

Sonda Chciałbyś zobaczyć powrót "Jurasa" do klatki? Tak Nie