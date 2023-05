Artur Szpilka postanowił zaszokować tuż przed walką z Pudzianowskim. To robił na ostatnim treningu. Zwrócił się do Pudziana

KSW ma już w historii kilka fenomenalnych gal, na które kibice czekali z zapartym tchem. Ale raczej nic nie może równać się z tym, co już w najbliższą sobotę wydarzy się na PGE Narodowym. Na gali XTB KSW Colosseum II fani będą mieli okazję zobaczyć największe legendy federacji, a także aż trzy walki mistrzowskie, co na wydarzeniach MMA zdarza się niebywale rzadko. Emocji nie zabraknie nawet przez sekundę.

Szpilka zadziwił kibiców. Tak spędził ostatni trening przed walką z Pudzianowskim

Wiele osób czeka na to, co wydarzy się w starciu Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Choć obaj są doświadczonymi zawodnikami, to w przypadku pojedynku w MMA większe szanse daje się wojownikowi z Białej Rawskiej. Pięściarz nie zamierza jednak składać broni i będzie robił wszystko, aby pokonać bardziej doświadczonego przeciwnika. Szpilka przed walką z Pudzianowskim bardzo często zwracał się do niego za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nie inaczej było i tym razem. Szpilka pokazał przy okazji nietypowy trening. Wraz z trenerem grali bowiem w unihokej, co jest dość nietypową dyscypliną w przypadku zawodników mieszanych sztuk walki. - Ostatni trening za mną i aż gardło zdarte - powiedział na nagraniu "Szpila". - Jak Bóg nie będzie miał innych planów wobec nas, to widzimy się w sobotę na Narodowym. Mariusz, o tobie mowa - zwrócił się pięściarz do rywala.

