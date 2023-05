i Autor: Tomasz Radzik/ SE Mariusz Pudzianowski, Artur Szpilka

Wzajemne okrzyki

Tak zachowuje się Artur Szpilka, gdy widzi Pudzianowskiego na treningu. Robi się wtedy głośno. Pudzian natychmiast odpowiada

Tomasz Piechna 20:45

Walka Artura Szpilki i Mariusza Pudzianowskiego jest jedną z najbardziej oczekiwanych podczas nadchodzącej gali XTB KSW Colosseum II. Dla pięściarza będzie to prawdziwy sprawdzian w mieszanych sztukach walki, bo z tak doświadczonym przeciwnikiem jeszcze się nie mierzył. Choć do walki coraz bliżej, między zawodnikami nie dochodzi do słownych utarczek. Co więcej, obaj spotykają się na sali treningowej...