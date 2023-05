Bezpośrednia wypowiedź rywala o Mamedzie Khalidovie. Dobrze to przemyślał, kiedyś wywołał burzę swoimi słowami

W ostatnim czasie nie było zbyt wielu walk, które wzbudzałyby tak duże emocje, jak starcie Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Odkąd federacji KSW potwierdziła, że 3 czerwca na PGE Narodowym, podczas XTB KSW Colosseum 2 dojdzie do pojedynku byłego pięściarza i strongmana, masa fanów zaczęła odliczać dni do wyjątkowego wydarzenia organizowanego przez KSW, a Artur Szpilka zaczął robić niezwykła formę. Nie wszystkim jednak przypadają do gustu kolejne treści promujące XTB KSW Colosseum 2, a dokładniej słowa Mariusza Pudzianowskiego.

Mocna reakcja po słowach Mariusza Pudzianowskiego! Zaczął mówić o matce Szpilki i ruszyła nawałnica

Niedawno "Pudzian" miał kolejną okazję, aby poruszyć kwestię zbliżającej się walki i w dość obrazowy sposób próbował przedstawić, że w walce tej zmierzą się dwaj zawodnicy z zupełnie innych światów, którzy uczeni byli zupełnie innym sportów. - To jest bokser. Ja podnoszenie ciężarów z mlekiem matki wypiłem, a Artur z mlekiem matki wypił boks i będziemy mieli okazję się sprawdzić... Trochę boksuję, trochę przewracam, trochę się tego nauczyłem. On dobrze boksuje, ja trochę tej siły mam... fajne wyzwanie będzie - powiedział "Pudzian" w rozmowie z KSW. Te słowa wywołały jednak mocną odpowiedź internauty.

Mariusz Pudzianowski zaczął mówić o matce Szpilki i otrzymał niespodziewany cios! Te słowa nie spodobają się gwiazdorowi KSW

Jeden z użytkowników Instagrama, gdzie pojawiło się nagranie z udziałem Mariusza Pudzianowskiego postanowił mocno uderzyć w byłego strongmana i wypomnieć mu, że ten nie jest w stanie wymyślić niczego nowego. - Lubię Pudziana, ale chłop od 10 lat nawala ciągle te same teksty. Ile można tego słuchać.... - wypalił jeden z internautów pod postem federacji KSW. Z tym zdaniem najwidoczniej zgadza się jeszcze kilka osób, bo komentarz w momencie otrzymał kilkanaście polubień.