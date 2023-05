Mariusz Pudzianowski może się tylko przeżegnać po zobaczeniu, jak wyżyłował się Artur Szpilka! Aż nas przeszły ciarki. Co za widok

Wielkie odliczanie do gali XTB KSW Colosseum 2 trwa, a co za tym idzie, zbliżamy się do starcia Artura Szpilki i Mariusza Pudzianowskiego. Obaj zawodnicy od kilku tygodni potwierdzają, jak ważny jest to dla nich pojedynek, w pocie czoła przygotowując się do czerwcowego gali na PGE Narodowym. Po tym, jak "Szpila" przekazał w rozmowie z Andrzejem Kostyrą ważne informacje o swoim zdrowiu, pięściarz pochwalił się również tym, jak obecnie prezentuje się jego forma. Pomimo tego, że do walki pozostało jeszcze pół miesiąca, już teraz muskulatura Szpilki zwala z nóg. Jest się czym chwalić.

Forma Artura Szpilki przed XTB KSW Colosseum 2 zwala z nóg! Mariusz Pudzianowski może się zdziwić widząc, jak wygląda ciało pięściarza

Niedawno fani Artura Szpilki mogli zobaczyć na jednej z jego relacji na Instagram Stories ogromny biceps, ale jak się okazuje, to jeszcze nie był koniec. Z każdym dniem pięściarz poprawia swoją formę, która zdecydowanie zrobi wrażenie nawet na Mariuszu Pudzianowskim. Ostatnie zdjęcie "Szpili" potwierdza, że "Pudzian" nie będzie miał z nim łatwej przeprawy i będzie musiał się nieźle namęczyć, aby pokonać pięściarza na PGE Narodowym. Zobaczcie sami, jak obecnie wygląda Artur Szpilka, tuż przed XTB KSW Colosseum 2, klikając w galerię zdjęć poniżej!