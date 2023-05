Mariusz Pudzianowski pokazał zdjęcie z plaży ze szczupłą pięknością. Zwrócił uwagę na ten szczegół

Mariusz Pudzianowski przed walką z Arturem Szpilką trenuje tak, jak przed każdym innym wyzwaniem w MMA. Choć Artur Szpilka to niezwykle groźny rywal, to ma mniejsze doświadczenie w mieszanych sztukach walki od swojego oponenta. Poza tym były strongman walczył już z lepszymi zawodnikami tej dyscypliny – Michałem Materlą i Mamedem Khalidovem – więc z pewnością nie czuje większej presji niż przy poprzednich walkach. Pewnie dlatego też w jego mediach społecznościowych nie widać nadzwyczajnej zmiany – były strongman pokazuje, jak trenuje, ale też udostępnia wiele prywatnych materiałów. Niedawno zaskoczył fanów wideo ze skokiem do stawu, a później żalił się, że... użądliła go pszczoła! Teraz natomiast postanowił pokazać niezwykle interesujące zdjęcie z tajemniczą damą.

Mariusz Pudzianowski otrzymał interesujące zdjęcie. Postanowił się nim podzielić

Mariusz Pudzianowski lubi powspominać i widać to w mediach społecznościowych. Nie raz udostępnia on stare zdjęcia jeszcze z czasów, gdy był strongmanem i odnosił w tym sporcie wielkie sukcesy. Ale pokazuje on fotki nie tylko z zawodów, ale też i ze spotkań z fanami. Tym razem postanowił znów udostępnić bardzo ciekawe zdjęcie z jedną z fanek.

W relacji Mariusza Pudzianowskiego na Instagramie pojawiło się zdjęcie strongmana z tajemniczą kobietą. Ujęcie zostało zrobione na plaży i „Pudzian” ma na sobie kąpielówki, a pozująca z nim szczupła niewiasta ubrana jest w strój kąpielowy. Jak sam zawodnik MMA podkreślił, fotografia jest stara i może mieć nawet 20 lat! – Nadesłane od miłej pani, jakieś 20 lat temu – podpisał zdjęcie Pudzianowski.