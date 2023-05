i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Mariusz Pudzianowski

Niecodziena przygoda

Niebezpieczna sytuacja u Mariusza Pudzianowskiego. Nagrał specjalne wideo. To stało się z samego rana

Tomasz Piechna 18:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mariusz Pudzianowski przyzwyczaił swoich fanów do tego, że jest człowiekiem wielu talentów. Zdecydowana część kibiców zna go przede wszystkim jako byłego strongmana i obecnego zawodnika mieszanych sztuk walki, ale jak podkreśla sam "Pudzian", żadnej pracy się nie boi. Niektóre działania wojownika z Białej Rawskiej są obarczone ryzykiem i w sobotę poinformował fanów o nie do końca przyjemnym incydencie.