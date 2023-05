Niewiarygodne, jak Artur Szpilka haruje przed walką z Pudzianowskim. Ledwo łapie oddech, aż chce mu się płakać

Niebezpieczna sytuacja u Mariusza Pudzianowskiego. Nagrał specjalne wideo. To stało się z samego rana

Niektórzy sympatycy mieszanych sztuk walki mogą przebierać nogami w oczekiwaniu na sobotę 3 czerwca. Wówczas dojdzie do największej gali w historii polskiego MMA. Podczas XTB KSW Colosseum II zobaczymy największe gwiazdy. Na PGE Narodowym do klatki wejdą m.in. Mamed Khalidov, Michał Materla, Mariusz Pudzianowski, czy Artur Szpilka. Co więcej, dwaj ostatni zmierzą się w bezpośrednim pojedynku, który zapowiada się na niebywale emocjonujący.

Większe szanse daje się "Pudzianowi", który w MMA ma zdecydowanie większe doświadczenie niż młodszy od niego rywal. W dodatku zawodnik z Białej Rawskiej będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę po tym, jak pod koniec ubiegłego roku przegrał z Mamedem Khalidovem. Artur Szpilka nie zamierza jednak ułatwiać zadania przeciwnikowi i na treningach daje z siebie wszystko.

A doskonałym dowodem na to są najnowsze nagrania, które pojawiły się na profilu na Instagramie Szpilki. Widać na nich, jak z zawodnika pot wręcz kapie i z trudem łapie oddech ze zmęczenia. Kolejne wideo przedstawia Szpilkę na orbitreku. Do nagrania zawodnik dołączył emotkę płaczącego mężczyzny. I faktycznie nie jeden mógłby po takim wysiłku zapłakać...

i Autor: Instagram/artur_szpilka Artur Szpilka