Artur Szpilka szczery, jak na świętej spowiedzi przed KSW 94. Mocno o swojej przeszłości "Byłem buńczucznym gnojkiem"

Walką Artura Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem od długich miesięcy żyje wielu fanów sportów walki. Zarówno "Szpila", jak i były gwiazdor federacji Glory nie przegrali jeszcze swoich walk odkąd dołączyli do federacji KSW i obaj mają nadzieję na to, że podtrzymają swoją serię również przy okazji KSW 94, które odbędzie się już w tę sobotę w Ergo Arenie. W ostatnich miesiącach Szpilka i Wrzosek wylewali siódme poty na siłowni i treningach, doprowadzając swoją formę niemalże do perfekcji, a tuż przed wyjazdem na Pomorze, Andrzej Kostyra wybrał się na salę treningową do Artura Szpilki, aby zadać mu kilka pytań przed KSW 94. Dla "Szpili" był to również odpowiedni moment, aby wrócić wspomnieniami do czasów, kiedy jako młody pięściarz spełniał się w boksie.

- Chyba nie nakładam sobie aż tak dużej presji, jaką miałem w boksie... Tym żyłem cały czas - chyba pamięta pan tego buńczucznego gnojka... Sam go nawet nie lubię, jak go oglądam czasami - wypalił z delikatnym uśmiechem Szpilka. - No ale z drugiej strony, gdyby nie to, to nie byłbym dzisiaj tu, gdzie jestem. - dodał gwiazdor KSW oceniając swoją postawę sprzed lat. Zobaczcie całą rozmowę z Arturem Szpilką w materiale wideo!

KSW 94 KARTA WALK

Walka wieczoru: 77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C (14-0, 11 KO, 1 Sub) vs. Igor Michaliszyn #3 (10-2, 4 KO, 3 Sub)