Fantastyczne wieści dla Mateusza Gamrota! To może być przełomowa chwila. Walka o pas coraz bliżej

Mamed Khalidov wciąż siedzi w jego głowie. Adrian Bartosiński szczerze o tym, co dała mu porażka z legendą KSW

Zimmerman założył się z Wrzoskiem, że wygra ze Szpilką szybciej niż on! "Zrobię to w 10 sekund"

XTB KSW 105: Artur Szpilka typuje walkę Pudzianowski – Hall

Czas na wielką galę XTB KSW 105! Już 26 kwietnia w Gliwicach Mariusz Pudzianowski wróci do klatki tej organizacji po blisko dwóch latach przerwy. Zmierzy się z drugim mistrzem świata strongmanów Eddiem Hallem. Brytyjczyk po długim oczekiwaniu w końcu zadebiutuje w KSW. W rozmowie z Andrzejem Kostyrą, Artur Szpilka zdecydował się przeanalizować ten pojedynek. Uważa, że Pudzianowskiego czeka ciężkie wyzwanie.

„Szpila” jest przekonany, że Pudzianowski ma wszystko, by zwyciężyć w swoim wielkim powrocie na gale KSW. Co jest jeszcze atutem „Dominatora”?

- Mariusz ma wszystko, by wygrać. Pytanie, ile zostało Mariusza w Mariuszu. Ostatnie dwie walki przegrał. Trzymam kciuki za niego. Wchodzi do niego młodszy zawodnik, silny skurczybyk. Pudzian jest w tym dłużej, ale pytanie, czy to nie będzie na jego szkodę – powiedział Szpilka.

Zdaniem Szpilki, Eddie Hall nie ma nic do stracenia w tym pojedynku. - Eddie może się pokazać, chce wygrać. Ma z tyłu głowy, że Mariusz przegrał dwie ostatnie walki. Przetrenował w życiu wiele, obalić, skontrolować – to będzie w rękach Pudzianowskiego – dodał.

Oglądaj rozmowę Andrzeja Kostyry z Arturem Szpilką przed XTB KSW 105 na kanale KOstyra SE i Sport.se.pl od 17:00.

Kiedy jest gala XTB KSW 105?

Gala XTB KSW 105 odbędzie się już w sobotę, 26 kwietnia w PreZero Arenie w Gliwicach. Wydarzenie transmitowane będzie na antenach Canal+, a transmisja w internecie będzie miała miejsce w Canal+ Online.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie