Vlog Andrzeja Kostyry

Artur Szpilka wprost o uzależnieniach. Nie tylko narkotyki. Stracił fortunę | Andrzej Kostyra

Artur Szpilka w szczerej rozmowie z Andrzejem Kostyrą opowiedział o kulisach swojego życia. Wypowiedział się mocno na temat uzależnień i co robi dzisiaj, by przestrzec młodych przed jego błędami. - Żyłem od pożyczki do pożyczki - przyznał. Oglądaj całą rozmowę Andrzeja Kostyry z Arturem Szpilką na kanale KOstyra SE na YouTube i Sport.se.pl.