Artur Szpilka wygadał się w sprawie kolejnej walki! Klamka zapadła, przyszłość pięściarza w KSW ustalona

Od czasu pojedynku z Mariuszem Pudzianowskim na gali XTB KSW Colosseum 2, która miała miejsce w czerwcu 2023 roku, fani pięściarza czekają na jego kolejne starcie. Niestety, kontuzja "Szpili" i operacja, której musiał się poddać przeciągnęła oczekiwania, jednak obecnie fani mogą już odliczać tygodnie do kolejnej jego walki. Jeszcze niedawno Szpilka informował fanów w mediach społecznościowych, że negocjuje on warunki kolejnego pojedynku z włodarzami KSW i jak się okazuje, rozmowy te przebiegły pomyślnie.

Wyjaśniła się przyszłość Artura Szpilki w KSW! Pięściarz wygadał się w sprawie kolejnej walki

We wtorek 29 listopada z samego rana "Szpila" postanowił nagrać specjalną relację dal swoich kibiców i poinformować ich, że już w pierwszych miesiącach kolejnego roku dojdzie do jego kolejnego starcia w federacji KSW. Wcześniejszy termin nie był możliwy, ponieważ pięściarz chce w pełni dojść do siebie po niedawnej kontuzji, jednak od lutego zaczyna przygotowania na pełnych obrotach.

Artur Szpilka wygadał się w sprawie kolejnej walki! Klamka zapadła, przyszłość pięściarza w federacji ustalona

- Słuchajcie, ja jestem po rozmowach z KSW i mój powrót będzie najwcześniej kwiecień/maj, także mega się z tego cieszę. Będę mógł wrócić całkowicie do zdrowia. Myślę raczej, że to będzie maj. Od lutego zaczynamy na grubo, a do lutego wzmacniam się i ruszamy! - wyznał Artur Szpilka na Instagramie uprzedzając federację KSW z jakimkolwiek oświadczeniem w tej sprawie, co z pewnością kompletnie nie przeszkadza jego fanom czekającym na kolejne starcie z jego udziałem.

