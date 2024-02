i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Mamed Khalidov

Mało kto wiedział!

Aż ciężko uwierzyć, jakie wykształcenie ma Mamed Khalidov! Fani nie wiedzieli, ma się czym chwalić!

Mamed Khalidov już niebawem będzie na ustach wszystkich fanów sportów walki w Polsce! Legenda KSW stoczy pojedynek z Tomaszem Adamkiem na gali XTB KSW Epic i będzie to starcie, które będzie elektryzować miliony widzów. Mało kto wie, jakim wykształceniem może pochwalić się kultowy zawodnik, to może was zadziwić!