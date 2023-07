Aż nas zatkało po zobaczeniu, co stało się z ciałem 41-letniego Krzysztofa Radzikowskiego. Fani w szoku po tej metamorfozie

Ogromny skandal na gali PRIME 5! Zawodnik odwołał walkę na chwilę przed wyjściem do klatki, federacja musiała się tłumaczyć

Na początku XXI wieku konkurencje strongmanów zdominowane były przez Mariusza Pudzianowskiego i to przede wszystkim o nim mówiło się najwięcej. Ale z powodzeniem startowali również inni Polacy, wśród których był Krzysztof Radzikowski. 41-latek ma na swoim koncie sporo sukcesów w tej dyscyplinie i może pochwalić się licznymi dokonaniami. Bo pracy w swoją karierę włożył mnóstwo.

Radzikowski i jego metamorfoza. Fani zachwyceni formą zawodnika

Kilkanaście lat temu zawody wymagały od Radzikowskiego tego, aby miał potężną muskulaturę ciała. Zawodnik ważył naprawdę sporo. Natomiast po zakończeniu kariery w strongmanach przechodzi nieustanną metamorfozę. Porównując zdjęcia Radzikowskiego sprzed kilkunastu lat i obecne, gołym okiem można zobaczyć, że zdecydowanie zrzucił na wadze. Wciąż jednak ma niesamowitą formę. Potwierdza to jedno z ostatnich zdjęć, które opublikował w mediach społecznościowych. Z posta Radzikowskiego dowiadujemy się, że obecnie waży 115 kg. - Cały czas do przodu - napisał zawodnik. Fani nie mogli wyjść z podziwu nad przemianą Radzikowskiego. - Gratulacje Panie Krzysztofie mówił Pan że to zrobi i zrobił - czytamy w jednym z komentarzy. - Chciałbym mieć taką motywacje, żeby zrzucić kilogramy - napisał inny użytkownik.