Aż odjęło nam mowę po zobaczeniu, jak bardzo zmienił się Krzysztof Radzikowski! Aż trudno rozpoznać gwiazdora Gogglebox TTV, co za metamorfoza

Od kiedy Krzysztof Radzikowski wraz ze swoim przyjacielem, Dominikiem Abusem stał się jednym z ulubieńców widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV, popularność siłacza wystrzeliła i stał się on niezwykle popularny. Wiele osób o Krzysztofie Radzikowskim słyszało już jednak dużo wcześniej, kiedy startował on w zawodach dla najsilniejszych ludzi na świecie. Wciąż spora grupa fanów byłego zawodnika FAME może jednak nie zdawać sobie sprawy z tego, jak ogromną przemianę w ostatnich latach przeszedł ich idol, który zmienił nie tylko swój styl życia, ale przede wszystkim sylwetkę. Wspominkowa relacja Radzikowskiego doskonale pokazuje, jak daleką drogę przeszedł.

Obecnie Radzikowski wnosi na wagę nieco ponad 115 kilogramów i dla wielu fanów może być on tytanem pracy, który nieustannie dąży do tego, aby jego sylwetka i forma prezentowały się jeszcze lepiej. Jeszcze kilka lat temu, kiedy gwiazdor Gogglebox TTV brał udział w zawodach strongman, jego ciało prezentowało się zupełnie inaczej, co wynikało z profesji, którą się zajmował. Radzikowski wrócił myślami do tamtych dni i pokazał archiwalne zdjęcia, na którym ważył aż 150 kilogramów i kompletnie nie przypominał siebie, jakiego znamy dziś.