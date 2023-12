„Bestia” Piechowiak przekazał piekielnie ważne wieści o swoim zdrowiu! Fani na niego naciskali, wreszcie im odpowiedział

Zabrakło nam słów, kiedy Conor McGregor się tego dopuścił. Dla wielu to przekroczenie granic. Legendarny zawodnik UFC zrobił to z uśmiechem na ustach

Piotr "Bestia" Piechowiak bez dwóch zdań zalicza się do grona bardzo aktywnych w mediach społecznościowych. Zawodnik federacji CLOUT MMA cały czas jest w kontakcie ze swoimi fanami, m.in. dzieląc się z nimi tym, co akurat dzieje się w jego życiu oraz informując o ważnych sprawach, jakie miały miejsce - w tym również wynikami swoich badań lub obecnym stanem zdrowia. Tym razem znów musiał zabrać głos w tej sprawie, kiedy internauci śledzący jego profil na Instagramie zaczęli się zastanawiać, czy kolejne relacje z życiowymi cytatami są pewnego rodzaju zaszyfrowaną wiadomością, że dzieje się u niego coś niedobrego.

Piechowiak zasypany wiadomościami od fanów postanowił wreszcie nagrać specjalną relację, podczas której skomentował to, dlaczego publikuje tego typu treści oraz wyznać, jak obecnie wygląda kwestia jego zdrowia, przede wszystkim psychicznego. Jego fani mogli odetchnąć z ulgą, bowiem okazuje się, że w życiu Bestii nie dzieje się obecnie nic szczególnego, a relacje z cytatami to efekty jego głębszych przemyśleń na temat otaczającego nas świata.

- Dużo wiadomości dostaję od Was, czy wszystko u mnie ok. Jeżeli jeśli miałoby być u mnie coś nie tak to uwierzcie mi, że nie wylewałbym tego w internet i nie żaliłbym się. O tym by wiedziała moja rodzina, przyjaciele i znajomi, na których mogę liczyć. No i teraz powiem – tak, u mnie jest wszystko ok. - wyznał na Instagramie Bestia Piechowiak uspokajając swoich fanów, że nic złego się z nim nie dzieje.