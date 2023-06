Po ostatnich zawodach w kulturystyce, Piotr "Bestia" Piechowiak zapowiedział swój powrót do klatki i walk, jednak niedługo później były rywal m.in. Krzysztofa Radzikowskiego poinformował, że musiał udać się do szpitala i poddać się operacji przepukliny pachwinowej i pępkowej. Gdy tylko Piechowiak wyszedł z placówki medycznej, od razu zaczął regularnie dodawać kolejne relacje na Instagramie, gdzie dzielił się swoim obecnym samopoczuciem. Okazuje się, że gwiazdor FAME MMA czuje się naprawdę dobrze.

"Bestia" Piechowiak zwrócił się do fanów i przekazał wieści o swoim zdrowiu. Ten szczegół to dobry znak

Były kulturysta małymi kroczkami zaczyna wracać do aktywnego trybu życia i o ile nie chce forsować swojego ciała, to obecnie udaje się już na dwa spacery dziennie ze swoimi psami, dbając jednocześnie o swoje pupile, jak i swój powrót do pełnej sprawności. Ponadto Piechowiak zdradził, że już niesamowicie ciągnie go do treningów, które odgrywały do tej pory znaczną rolę w jego życiu.

Piotr "Bestia" Piechowiak przekazał ważne wieści o swoim zdrowiu chwilę po operacji! Gwiazdor FAME MMA wszystko zaplanował

- Powiem wam tak: głód treningowy jest coraz większy, to mnie naprawdę bardzo cieszy. Chciałbym już dzisiaj nawet zrobić trening i mógłbym teoretycznie coś tam sobie zrobić, ale jednak wstrzymuję się. Od poniedziałku na pewno ruszę. Już się nie mogę doczekać. Już zaraz na weekend będę sobie jakieś rozpiski robił – jaki trening, ile, dieta itd. - wyznał Piechowiak na Instagram Stories chwaląc się, że powoli zaczyna wracać do pełnej sprawności po operacji.