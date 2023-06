Nie mogliśmy uwierzyć, gdy Marcin Najman wyjawił co łączy go z Diego Maradoną. "El Testosteron" wskazał akurat na ten szczegół



Od czasu ostatniej walki Piotra "Bestii" Piechowiaka, która miała miejsce na gali FAME 12 minęło już sporo czasu. Kulturysta ostatni raz zameldował się w klatce w listopadzie 2021 roku, kiedy to pokonał Krzysztofa Radzikowskiego. Od tamtej pory Piechowiak skupiał się na innych obowiązkach, jednak niedawno poinformował, że jego powrót do klatki jest kwestią czasu. Zanim jednak do tego doszło, na Instagramie zawodnika FAME MMA pojawiło się zdjęcie, na którym widać go na sali pooperacyjnej.

Piotr "Bestia" Piechowiak musiał poddać się ważnej operacji. Po wyjściu ze szpitala natychmiast zwrócił się do fanów

Zaniepokojeni fani zaczęli życzyć "Bestii" szybkiego powrotu do zdrowia, przy okazji dopytując, co dokładnie mu dolegało. Na odpowiedź nie musieli długo czekać. - Jestem już w domu. Jak zapewne już wiecie miałem operacje na przepuklinę pachwinową i pępkową. Przy okazji wycięli mi zrost zerwanego mięśnia. Teraz już będzie z górki, będzie tylko lepiej. - napisał w kolejnym poście Piechowiak. Przy okazji przygotował coś dla wszystkich, którzy stęsknili się za jego występami w oktagonie.

Piotr "Bestia" Piechowiak trafił do szpitala i musiał przejść poważną operację! Skierował do fanów ważne słowa

- Tak jak Wam powiedziałem wracam do klatki, widzimy się w niej już jesienią - dodał Piechowiak ujawniając, że już za kilka miesięcy ma zamiar stoczyć kolejny pojedynek. Jak na razie nie wiadomo jednak, czy ten będzie miał miejsce w federacji FAME MMA, jak jego poprzednie, ani z kim miałby się tam zmierzyć.

