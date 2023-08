Kibice Piotra "Bestii" Piechowiaka już od dawna czekają na kolejną walkę byłego kulturysty w oktagonie, jednak do tej pory Piechowiak miał na głowie inne aktywności oraz zmartwienia. Były już zawodnik FAME MMA najpierw skupił się na swojej karierze kulturystycznej, a później musiał przejść poważną operację przepukliny pachwinowej i pępkowej, co wykluczyło go z treningów na długie tygodnie. Wraz z upływem czasu "Bestia" zaczął jednak wracać do formy, a teraz podzielił się bardzo dobrymi informacjami o stanie swojego zdrowia.

Piotr "Bestia" Piechowiak zwrócił się do swoich fanów z ważnymi słowami. Przekazał to krótko po swojej operacji

Piechowiak regularnie publikował na swoim Instagramie kolejne relacje, podczas których opowiadał swoim fanom o tym, jak się czuje i jak wraca do formy, powoli wracając do treningów. Okazuje się, że jego powrót do oktagonu jest możliwy już jesienią tego roku, tak jak zakładał początkowo były kulturysta. Potwierdzają to również ostatnie jego słowa, które skierował do internautów.

"Bestia" Piechowiak przekazał ważne wieści! Musiał to powiedzieć, krótko po poważnej operacji zwrócił się do swoich fanów

- Dzisiaj siłka, właśnie już podjechałem i kardio. Także cały czas aktywnie, wszystko idzie zgodnie z planem. Zadowolony, nakręcony i to jest najważniejsze - wyznał na Instagram Stories wyraźnie uśmiechnięty Piechowiak ujawniając, że czuje się już bardzo dobrze i w pełni skupia się na treningach.

