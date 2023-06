To, co stało się z ciałem "Bestii" Piechowiaka po poważnej operacji sprawi, że wielu zdębieje! Wystarczyło kilka tygodni

Pudzianowski wróci do zawodów strongmen? W internecie pojawiło się zaskakujące nagranie,"ciągnie wilka do lasu"

Po dłuższej nieobecności Piotra "Bestii" Piechowiaka w świecie freak-fihgtu, o byłym kulturyście znów zrobiło się ostatnio głośniej, kiedy zapowiedział on powrót do klatki i walk już w najbliższych miesiącach. Zanim jednak gwiazdor FAME MMA wejdzie do oktagonu, musiał on wyprostować kilka kwestii związanych ze swoim zdrowiem, dlatego przeszedł on operacje przepukliny pachwinowej i pępkowej. Gdy tylko "Bestia" opuścił szpital i wrócił do domu, zaczął opowiadać internautom, jak się czuje oraz jak wygląda jego powrót do zdrowia. Teraz pokazał, jak wygląda po trzech tygodniach bez treningu. Ten widok może zaskoczyć wiele osób.

Tak zmieniło się ciało Piotra "Bestii" Piechowiaka po operacji! Były kulturysta wszystko pokazał

Piechowiak wielu fanom freak-fightów może kojarzyć się przede wszystkim z ogromną muskulaturą i nienaganną sylwetką, co było spowodowane oczywiście startami na zawodach kulturystycznych. Dłuższy czas bez treningów daje mu się jednak we znaki i po tym, jak opuścił szpital, "Bestia" nie mógł pokusić się o prawie żadną aktywność fizyczną. To spowodowało oczywiście spadki w masie mięśniowej i to, jak się okazuje, dość spore. Zobaczcie sami, jak obecnie wygląda Piotr "Bestia" Piechowiak, klikając w galerię zdjęć poniżej!