Błachowicz - Ankalaev O KTÓREJ? Błachowicz - Ankalajew KIEDY walka Błachowicz - Ankalaev GODZINA. Błachowicz - Ankalajew O KTÓREJ GODZINIE?

Jan Błachowicz w maju tego roku wrócił na zwycięską ścieżkę w UFC. Po bardzo bolesnej porażce z Gloverem Teixeirą, kiedy to stracił mistrzowski pas w kategorii półciężkiej, szybko udało się udowodnić, że "Cieszyński Książę" nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w amerykańskiej federacji MMA. Jasnym było, że jeśli nie wydarzy się nic złego, stanie przed szansą na odzyskanie pasa. Ale nie spodziewano się, że stanie się to już teraz. A pewien wpływ na to miał przypadek. Jiri Prochazka, aktualny mistrz UFC wciąż leczy kontuzje i nie mógł stanąć do walki rewanżowej z Teixeirą. Brazylijczyk nie chciał natomiast walczyć z Magomiedem Ankalajewem i nieoczekiwanie pojedynek Rosjanina z reprezentantem Polski stał się oficjalnym starciem o pas. Wcześniej miał być to "jedynie" eliminator.

Informacja o takiej niespodziewanej zmianie pojawiła się parę tygodni przed walką, więc obaj zawodnicy mieli mało czasu, aby przygotować się na pięciorundowy pojedynek. Ale dla takich profesjonalistów to jednak najmniejszy problem. Jan Błachowicz będzie miał więc szanse, żeby po roku przerwy znów zostać najlepszym zawodnikiem w swojej kategorii.

Walka Jan Błachowicz - Magomied Ankalajew odbędzie się w niedzielny poranek 11 grudnia. Karta główna gali UFC 282 rozpocznie się o 4 rano polskiego czasu. Polak i Rosjanin w klatce powinni pojawić się nie wcześniej niż przed godziną 6 rano.