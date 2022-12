i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Jan Błachowicz

Zmiana planów

Jan Błachowicz ma poważny kłopot przed walką wieczoru UFC 282. Plany runęły w mgnieniu oka

Jan Błachowicz wyjdzie do klatki, by kolejny raz walczyć o pas kategorii półciężkiej organizacji UFC. Jego rywalem na gali UFC 282 zawalczy z Magomedem Ankalaevem. „Cieszyński Książę” ma istotny kłopot przed starciem. Do Las Vegas nie przyleci główny trener Polaka – Anzor Azhiev. Dlaczego?