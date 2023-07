Błachowicz - Pereira TV TRANSMISJA NA ŻYWO. UFC 291 Błachowicz - Pereira STREAM LIVE ONLINE walka Błachowicz - Pereira GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj

Błachowicz - Pereira TV TRANSMISJA NA ŻYWO UFC 291 Błachowicz - Pereira gdzie oglądać

Sytuacja w kategorii półciężkiej UFC jest niezwykle pogmatwana. Zwłaszcza po ostatnim zwakowaniu pasa przez Jamahala Hilla. Pojawiały się nawet pogłoski, że starcie Jana Błachowicza z Alexem Pereirą będzie pojedynkiem mistrzowskim, jednak ostatecznie włodarze zachowali pierwotny plan na tę walkę i jest to oficjalny eliminator do starcia o tytuł UFC. Zarówno Polak, jak i Brazylijczyk doskonale znają smak bycia na szczycie największej federacji MMA na świecie. Wszyscy polscy kibice na pewno pamiętają czasy panowania Błachowicza w kategorii półciężkiej, które zakończyło się po porażce z Gloverem Teixeirą w październiku 2021 roku. Od tamtej pory "Cieszyński Książę" wciąż nie doczekał się rewanżu, ale może go sobie wywalczyć zwycięstwem na UFC 291.

Błachowicz - Pereira STREAM LIVE ONLINE walka Błachowicz - Pereira UFC 291 na żywo w Internecie dzisiaj

W Salt Lake City rywalem polskiej gwiazdy UFC będzie niedawny mistrz tej federacji w wadze średniej. Pereira po utracie tytułu postanowił pójść do wyższej kategorii i starciem z Błachowiczem zadebiutuje w dywizji półciężkiej. Mimo to, eksperci nie dają wielkiej przewagi Polakowi i zakładają bardzo wyrównaną walkę. Zwycięzca zgarnie wszystko, a przegrany straci naprawdę wiele. - Były rozmowy, ale włodarze UFC zdecydowali, że będzie tak jak miało być od samego początku, czyli będziemy się bić z Pereirą o miano oficjalnego pretendenta do tytułu. Wygrany w kolejnym starciu rywalizować będzie o pas, ale raczej nie z Jamahalem Hillem, który go zwakował, a Jirim Prochazką, który ma już wrócić po kontuzji - zdradził "Cieszyński Książę" w rozmowie z "Super Expressem" przed walką.

Walka Jan Błachowicz - Alex Pereira na UFC 291 odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę - z 29 na 30 lipca. Będzie to co-main event gali w Salt Lake City, której główna karta rozpocznie się o godzinie 4:00 czasu polskiego. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia hitowej walki Błachowicza razem z nami!