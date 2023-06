Dominik Abus z Gogglebox TTV przekazał pilne wieści o swoim stanie zdrowia! Zwrócił się do fanów ze szpitala, musiał to powiedzieć

Zgodnie z tym, co w ostatnich dniach mówiło się w świecie freak-fightów, miejsce federacji HIGH League na polskiej scenie szybko zostało zajęte. Lexy Chaplin oraz Sławomir Peszko, który dopiero co zakończył sportową karierę zostali zaprezentowani jako włodarze całkowicie nowej organizacji CLOUT MMA. Tak dużego newsa nie mogło zabraknąć oczywiście również w programie "Aferki" na YouTube, podczas którego Michał "Boxdel" Baron, "Ulfik" oraz Sylwester Wardęga rozprawiali o tym, co w ostatnim czasie działo się w sieci.

Boxdel skomentował powstanie federacji CLOUT MMA. Jeden z szefów FAME czeka na pierwszą galę

Jeden z szefów FAME MMA początkowo wzbraniał się przed wygłaszaniem swojego zdania o nowej federacji tłumacząc, że nie chce aby fani źle zrozumieli jego słowa i przypisali do jego wypowiedzi umniejszanie CLOUT MMA, jednak ostatecznie zdecydował się na krótkie skomentowanie powstania konkurencji dla jego organizacji.

Boxdel bez ogródek o CLOUT MMA! Tak włodarz FAME skomentował powstanie federacji Lexy i Sławomira Peszki

- (…) Do momentu pierwszej gali uważam, że to jest jeszcze nieistniejąca federacja. Promocje będą, będą kontrakty itd. Do momentu, aż nie zobaczę pierwszej gali i jak to wygląda, nie jestem w stanie tego ocenić. - stwierdził Boxdel oceniając, że dopiero pierwsze zorganizowane przez federację wydarzenie może służyć jako materiał do oceny potencjału oraz siły organizacji.