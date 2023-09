Boxdel się wygadał. Zdradził wielki sekret FAME MMA, nie ugryzł się w język

Arkadiusz Tańcula zszokowany postawą Szeligi. Nie wierzył w to, co widzi. Dostało się również Murańskiemu

Już 2 września odbędzie się gala FAME MMA 19. Pierwsza freak-fightowa federacja w Polsce szykuje się powoli do jubileuszowej, 20. gali, ale nie można zapomnieć o pobocznym projekcie "FAME Friday Arena", który rozpoczął się w lipcu. FAME MMA stara się w pełni wycisnąć popularność, jaką zdobyły freak-fightowe walki. O stały rozwój federacji dbają włodarze - Krzysztof Rozpara, Rafał Pasternak, Wojtek Gola i Michał "Boxdel" Baron. Ci dwaj ostatni sami są influencerami i najczęściej są na świeczniku, m.in. biorąc udział w konferencjach. Nie inaczej było przed FAME MMA 19, a w jednym z wywiadów "Boxdel" zdradził pewną biznesową tajemnicę.

Boxdel zdradził tajemnice FAME MMA

Tuż przed najbliższą galą FAME, Michał Baron porozmawiał z portalem Sport.pl. W tej rozmowie nie zabrakło biznesowego wątku, a jeden z włodarzy federacji postanowił uchylić rąbka tajemnicy. Dzięki temu poznaliśmy interesujące szczegóły dotyczące modelu biznesowego FAME MMA.

- Sprzedajemy po około 500 tys. PPV na galę. Można szacować, że to kilkumilionowa widownia. Mamy dokładne dane, które wskazują, że zdecydowanie największy odsetek naszych widzów to osoby dorosłe. Po drugie, to rodzina i szkoła są odpowiedzialne za kształtowanie postaw młodych ludzi. Na tej zasadzie można zadać pytanie, czy filmy o gangsterach są szkodliwe. Fame to produkt rozrywkowy dla osób powyżej 16. roku życia - powiedział "Boxdel" zapytany o nie najlepszy wpływ na młodych ludzi. - Poza tym różnica między pierwszymi galami a obecnymi jest przecież wielka. Świetnie obrazuje ją choćby przemiana Marty Linkiewicz. Nie da się wszystkiego zmienić w jeden dzień. Działamy krok po kroczku - dodał.