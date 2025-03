i Autor: Instagram/Karolina Kowalkiewicz Karolina Kowalkiewicz

Baaaardzo gorąco

Karolina Kowalkiewicz wrzuciła seksowne wideo do sieci i rozgrzała kibiców do czerwoności. I to wszystko za darmo

bnm 22:07 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Karolina Kowalkiewicz w latach 2022-2023 wygrała w UFC cztery walki z rzędu i wiele wskazywało na to, że duży pojedynek jest na wyciągnięcie ręki. Niestety dwie ostatnie batalie Polka przegrała i na razie nie wiadomo, kiedy ponownie zobaczymy ją w klatce największej i najbardziej prestiżowej federacji MMA na świecie. W czwartek o łodziance ponownie zrobiło się głośno, ale tym razem nie chodzi o sport.