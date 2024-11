Karolina Kowalkiewicz w gorącej sesji z gwiazdą branży dla dorosłych. Już poczuły święta, a internet zapłonął

Karolina Kowalkiewicz i Paige VanZant w gorącej sesji

Karolina Kowalkiewicz i Paige VanZant były swego czasu czołowymi gwiazdami dywizji kobiecej w UFC, ale właśnie rozpaliły internet kompletnie inną aktywnością. Amerykanka już od kilku lat nie walczy w największej federacji MMA na świecie i zarabia miliony w branży dla dorosłych, sprzedając rozbierane zdjęcia i filmy. Cieszy się olbrzymią popularnością - jej profil na Instagamie śledzi ponad 3,2 miliona użytkowników, ale wciąż walcząca w UFC Kowalkiewicz również ma wielu sympatyków. Profil Polki obserwuje blisko 500 tysięcy osób, a po wspólnej sesji z VanZant ta liczba może się znacząco zwiększyć.

Polska gwiazda UFC i gwiazda branży dla dorosłych z prezentem na święta

Impulsem dla gorącej sesji Kowalkiewicz i VanZant okazały się zbliżające święta. Na efekty trzeba jeszcze trochę poczekać, ale w mediach społecznościowych obu zawodniczek pojawiły się już zakulisowe nagrania, które szybko rozeszły się po sieci. Fani zupełnie nie spodziewali się takiej współpracy, chociaż zarówno Polka, jak i Amerykanka od początku kariery uchodziły za jedne z piękniejszych fighterek w UFC. Teraz połączyły siły, aby dać fanom nietypowy prezent pod choinkę.

Zajmujący się MMA Adrian Szymański udostępnił na X kilka zrzutów ekranu zza kulis świątecznej sesji Kowalkiewicz i VanZant. "Ciekawy collab" - napisał, a fani ruszyli z komentarzami.

"Ta Paige to minęła się z powołaniem xd Fajterka, która chce zostać gwiazda po***", "Czyżby Kowalkiewicz podążała tą drogą?" - patrzyli krytycznie jedni, a drudzy byli zachwyceni. "Noo, za***ista sesyjka" - pisali na przykład, choć wystarczały im też wymowne emotikony i GIF-y.

Ciekawy collab. Karolina Kowalkiewicz i Paige VanZant w świątecznej sesji zdjęciowej 🎄 [IG: karolinakowalkiewicz] pic.twitter.com/AzDQ1Ns20V— Adrian Szymański (@adrians_mma) November 24, 2024

Kowalkiewicz odreagowuje ostatnią porażkę w UFC

Zanim kulisy sesji Kowalkiewicz i VanZant na dobre trafiły do social mediów, Polka zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi, w której nie zabrakło tego wątku. "Już niedługo coś naprawdę bardzo fajnego i kobiecego. Bądźcie czujni" - podsyciła tylko fanów 39-latka z Łodzi. To wszystko dwa tygodnie po ostatniej walce na gali UFC Vegas 100, gdy Kowalkiewicz musiała uznać wyższość Brazylijki Denise Gomes. Była pretendentka do pasa UFC przegrała jednogłośną decyzją sędziów, ale zapowiedziała, że chce jeszcze wrócić do klatki.