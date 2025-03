Chuligańskie wybryki po meczu Jagiellonii! Co za wstyd, ucierpiał kibic z Belgii

Jagiellonia Białystok zagra w 1/4 finału Ligi Konferencji! Przegrała na wyjeździe z belgijskim Cercle Brugge 0:2 w meczu rewanżowym 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji, ale awansowała do ćwierćfinału, gdyż przed tygodniem u siebie wygrała 3:0. Pierwsza połowa to dominacja gospodarzy. Już w 8. minucie pięknym uderzeniem zza pola karnego popisał się Hannes Van der Bruggen. Potem Jagiellonia została zepchnięta do głębokiej defensywy i szybko traciła piłkę.

Druga część meczu długo przypominała pierwszą. W 50. min Felipe Augusto uderzył niezbyt czysto, ale z bliska podwyższył prowadzenie na 2:0. Dopiero pod koniec Jagiellonia zaczęła wyprowadzać groźne kontry, ale jej piłkarze byli nieskuteczni pod bramką rywali. W końcu sędzia zakończył spotkanie i mistrzowie Polski mogli cieszyć się z awansu.

Z kim zagra Jagiellonia w 1/4 finału Ligi Konferencji? Kiedy ćwierćfinał?

Jagiellonia Białystok rywala w ćwierćfinale Ligi Konferencji pozna po meczu Vitoria Guimaraes - Betis Sewilla. W pierwszym spotkaniu w Hiszpanii było 2:2. Mecze 1/4 finału Ligi Konferencji zaplanowano na 10 i 17 kwietnia.

