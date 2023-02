Boxdel wyciągnął niepokojące materiały na Pawła Jóźwiaka! To nagranie zobaczyła cała Polska, zrobiło się gorąco

Polak był okradziony z wygranej we Francji. Niesłusznie go zdyskwalifikowali. Jest decyzja po proteście

Kiedy na scenie pojawiają się Boxdel oraz Paweł Jóźwiak, którzy nie darzą się sympatią, można spodziewać się naprawdę wszystkiego. Po mocnych dwóch konferencjach, podczas Face 2 Face przed FAME 17 doszło do niemałej zadymy i rękoczynów, kiedy szef FAME MMA uderzył prezesa FEN-u. Zanim jednak do tego doszło, widzowie obserwujący II konferencję mieli okazję zobaczyć materiał, który Michał Baron przygotował na swojego rywala, wprost zarzucając mu kłamstwo.

Zrobiło się gorąco przed walką Boxdel - Jóźwiak na FAME 17! Szef FAME MMA wprost zarzucił rywalowi kłamstwo, ma nagranie

Do szefa FAME MMA dotarły informacje, według których Paweł Jóźwiak miał szukać na niego brudów, a pomagać miał mu w tym chłopak bardzo dobrze znający Boxdela. Jak wynika z relacji Barona, w zamian Paweł Jóźwiak miał pomóc mu w otrzymaniu walki na. Na dowód swoich słów postanowił wyświetlić na monitorze film, na którym chłopak rozmawia z Pawłem Jóźwiakiem i dopina szczegóły ich umowy. - Powiedział mi wszystko, że prosiłeś go o brudy na mnie, że chciałeś dać mu walkę w PRIME. Mamy nagranie, jak sam do niego dzwoniłeś - wypalił Boxdel tuż przed pokazaniem nagrania.

Boxdel wyciągnął niepokojące materiały na Pawła Jóźwiaka! To nagranie widziała cała Polska, zrobiło się gorąco

- Nikogo nie prosiłem. Przyszedł sam i narzekał, jak go bardzo skrzywdziłeś i opowiadał mi o tym (...) Fajnie żeście to ułożyli. Przychodzisz do mnie po pomoc i takie gadki... - bronił się Paweł Jóźwiak utrzymując, że sytuacja przedstawiona przez szefa FAME MMA wygląda w rzeczywistości zupełnie inaczej.

