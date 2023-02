Boxdelowi grożono tuż przed walką z Jóźwiakiem! Szef FAME MMA drży o swoje bezpieczeństwo, mamy komentarz

Dużo złej krwi było pomiędzy Michałem "Boxdelem" Baronem i Pawłem Jóźwiakiem przed ich walką na minionej gali FAME 17, co tylko podnosiło atrakcyjność ich starcia w rzymskiej klatce. Ostatecznie to jeden z włodarzy FAME MMA mógł cieszyć się ze zwycięstwa, kiedy sędzia nie dopuścił do rozpoczęcia trzeciej rundy ze względu na brak chęci prezesa FEN do dalszej walki. Okazuje się jednak, że tuż przed wejściem Boxdela do klatki, jedna z osób znajdujących się na płycie TAURON Areny Kraków wystosowała w jego kierunku groźby.

Boxdel boi się o swoje zdrowie po groźbach, które usłyszał przed walką z Jóźwiakiem. Niepokojąca sytuacja

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym wyraźnie słychać, jak jeden z mężczyzn stojący zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od szefa FAME MMA nie tylko obraził go wyzywając od "grubasów" i próbował zdekoncentrować Barona przed pojedynkiem, ale również pokusił się o słowa, które można zinterpretować jako intencję uszkodzenia ciała szefa FAME MMA przed rewanżem.

O komentarz do sytuacji zapytaliśmy samego Boxdela, który nie ukrywał, że przejął się całą sytuacją. - Takie słowa to jest gruba przesada wykraczająca poza robienie presji psychicznej przed walką. To nie jest trashtalk. Paweł deklarował w wywiadach, że będę dobrze traktowany i nie będzie się mścić, a nagle ktoś mówi "zobaczymy na FEN" i grozi mi, że zrobi mi fizyczną krzywdę w hotelu. - powiedział "Super Expressowi" jeden z szefów FAME MMA.