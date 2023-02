Boxdel zniszczył Jóźwiaka w rzymskiej klatce na FAME MMA 17! Wielka jatka zakończona ogromnymi kontrowersjami

O konflikcie Boxdela i Jóźwiaka mówiło się od wielu miesięcy, a emocje sięgnęły zenitu po debiucie prezesa FEN w sportach walki. Były rugbysta rozbił Marcina Najmana w październiku zeszłego roku i już na gorąco wyzwał do walki właśnie włodarza FAME MMA. Początkowo wydawało się, że na tę walkę przyjdzie poczekać, ponieważ Boxdel zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale już podczas pierwszej tegorocznej konferencji odkryto karty. Fani natychmiast podekscytowali się tym elektryzującym starciem, które zaogniało się z każdym kolejnym spotkaniem. Szczyt złej krwi osiągnięto podczas ostatniej konferencji przed galą, na której Boxdel uderzył dwukrotnie rywala, w tym raz z pięści w twarz. Wisienką na torcie był wybór rzymskiej klatki jako areny dla potężnych włodarzy.

Boxdel/Jóźwiak zniszczył Jóźwiaka/Boxdela w rzymskiej klatce na FAME MMA 17! Wielka jatka

W specjalnej, pomniejszonej klatce dochodziło dotychczas do prawdziwych wojen. Wymyślił ją Jacek Murański, który dwukrotnie walczył na tych zasadach z Arkadiuszem Tańculą. Do historii przeszła też wielominutowa batalia longiem Marcina Dubiela z Kacprem Blonskym, a Norman Parke brutalnie rozbił w rzymskiej klatce Piotra Szeligę. Teraz do tego grona dołączyli Boxdel i Jóźwiak, którzy również dali emocjonującą walkę.

Od pierwszego gongu to Boxdel ruszył na przeciwnika i zdominował go pod siatką. Jóźwiak starał się spychać mu głowę, co czynił dość nieumiejętnie i wpychał palce blisko oczu włodarza FAME, ale w końcówce pierwszej rundy został obalony, pomimo wielokrotnego łapania siatki, za co był upominany przez sędziego. Na początku drugiej rundy otrzymał za to minusowy punkt. Po kolejnych kilkudziesięciu sekundach znowu to zrobił i stanął przed widmem dyskwalifikacji. Udało mu się przetrwać, ale po zakończeniu drugiego starcia kiwnął głową na koniec przerwy między rundami! Sędzia Piotr Jarosz orzekł zakończenie walki, choć obaj zawodnicy pokazali natychmiast, że chcą bić się dalej. To nie wpłynęło jednak na zmianę decyzji i to Boxdel wygrał przez niechęć Jóźwiaka do dalszej walki!

