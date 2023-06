i Autor: PRIME MMA PRIME 5: Hunter - Miklasz

Co za zestawienie!

Brutalna walka na Prime MMA 5! Znane z GROMDY i Wotore gwiazdy walk na gołe pięści zadebiutują we freak-fightach

Gala PRIME 5 zbliża się wielkimi krokami, a federacja "Don Kasjo" odsłania kolejne karty. Już 1 lipca we Wrocławiu do klatki wejdą dwie gwiazdy walk na gołe pięści. Hunter znany z GROMDY zmierzy się z finalistą turnieju Wotore - Kacprem Miklaszem w K-1 w małych rękawicach. To zwiastuje potężne grzmoty!