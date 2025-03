Brutalny nokaut na polskiej gali! Rywal padł sztywno na deski. Juras krzyczał wniebogłosy „Łoooooo” [WIDEO]

Brutalny nokaut na gali FEN 58. Delekta ściął z nóg Rascha

Gala FEN 58 w Częstochowie przeszła już do historii. I fani mieli powody, by zachwycać się tym, do czego doszło w klatce pod Jasną Górą. W jednym z najlepszych nokautów ostatnich tygodni pierwsze skrzypce zagrał Konrad Delekta. Pojedynek odbywał się na zasadach K-1 w wadze do 91 kilogramów.

Już na początku pierwszej rundy panowie wdali się w mocną wymianę. Po przyjęciu na gardę ciosów Patryka Rascha, Delekta odpłacił się przeciwnikowi szybkim i brutalnym backfistem. Jego przeciwnik w sekundę padł sztywny na deski. Sędzia Piotr Michalak nie czekał ani sekundy i momentalnie przerwał pojedynek.

Wielkie emocje towarzyszyły nie tylko zwycięzcy, ale także komentatorom pojedynku.

Łooooo! Ależ nokaut, ależ backfist. Nieprawdopodobne – krzyczał do mikrofonu były zawodnik KSW i komentator Polsatu Łukasz „Juras” Jurkowski.

Zobacz wideo z nokautu na gali FEN 58 z walki Rasch - Delekta poniżej.

Chcę to mieć tutaj, po prostu🤯 pic.twitter.com/4PqXWJFgyk— Jakub Borowicz (@BorowiczJakub) March 1, 2025

Wyniki gali FEN 58