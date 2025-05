Wisła Kraków - Miedź Legnica Relacja NA ŻYWO: Grają w barażach o Ekstraklasę! [LIVE 29.05.2025]

To łączy Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Dzielą ich poglądy, łączy miłość do Lechii Gdańsk [GALERIA]

Na żywo Wisła Kraków - Miedź Legnica Witamy w relacji na żywo z meczu Wisła Kraków - Miedź Legnica w półfinale baraży o awans do Ekstraklasy! Początek spotkania o "być albo nie być" o godzinie 21:00.

Wisła Kraków i Miedź Legnica pozostają w grze o awans do Ekstraklasy, ale po czwartkowym meczu jedna z tych drużyn straci na to szansę. W zakończonym sezonie Betclic 1. Ligi "Biała Gwiazda" zajęła 4. miejsce, z kolei Miedź była piąta. To dlatego barażowy mecz odbędzie się w Krakowie, gdzie wiślacy mogą liczyć na wielkie wsparcie kibiców pragnących powrotu do PKO BP Ekstraklasy. Wisła spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej w 2022 roku i wciąż nie zdołała do niej wrócić. W tym roku jej ostatnią szansą są baraże, a pierwszym z dwóch wymaganych kroków jest pokonanie Miedzi.

Wisła Kraków - Miedź Legnica na żywo relacja. Wynik live meczu w barażach o Ekstraklasę

Warto podkreślić, że klub z Legnicy czeka na Ekstraklasę krócej od Wisły. Miedzianka spadła z najwyższej ligi po sezonie 2022/23, a teraz po dwóch latach staje przed szansą na wyczekiwany powrót. Dla kibiców obu drużyn zwycięstwo w czwartkowym meczu jest obowiązkiem, co zwiastuje wielkie emocje. A żeby awansować trzeba jeszcze później wygrać finał baraży ze zwycięzcą z pary Wisła Płock - Polonia Warszawa, która rozpocznie barażową rywalizację w czwartek o 18. Trzy godziny później oczy wszystkich zwrócą się na mecz Wisła - Miedź.