Drastyczne sceny w meczu Wisła - Miedź. Karetka na boisku. Mecz przerwany na 15 minut

Walcząca o powrót do Ekstraklasy po trzech latach Wisła Kraków od początku barażowego meczu z Miedzią Legnica nie miała lekko, a jej sytuacja zrobiła się fatalna - najpierw w 37. minucie, gdy Michael Kostka popisał się przepięknym trafieniem w samo okienko, a następnie tuż po wznowieniu drugiej połowy. W 49. minucie Rafał Mikulec ostro starł się noga w nogę z Juliuszem Letniowskim i doznał koszmarnej kontuzji.

- "Na presę" w polu karnym Miedzi poszli Letniowski i Mikulec. Faulu nie było, bo w tym samym momencie trafili w piłkę - relacjonowaliśmy to zdarzenie na żywo. Faulu nie było, ale Mikulec po tym starciu wylądował w szpitalu. Obrońca Wisły nie był w stanie podnieść się z murawy i szybko trafił na nosze, na których wsadzono go do karetki. Długa interwencja na murawie trwała blisko 15 minut.

Pierwsze nieoficjalne doniesienia z boiska mówią o złamanej kości piszczelowej. Znoszonego do karetki Mikulca pożegnały brawa piłkarzy obu drużyn i głośne okrzyki z trybun. Letniowski, który okazał się pechowym sprawcą tragedii, od razu po dojściu do pełni sił podszedł do rywala i przeprosił go za przypadkowe zajście.

Okropny uraz Mikulca nie był pierwszym w tym pełnym emocji meczu. Już w 12. minucie kapitan Miedzi Adnan Kovacević zszedł z urazem. W samej końcówce pierwszej połowy kontuzji doznał Angel Baena z Wisły. Później miało miejsce drastyczne zdarzenie z obrońcą "Białej Gwiazdy", a kilkanaście minut później z urazem zszedł kolejny piłkarz z Krakowa - Marko Poletanović. Dodając do tego pauzującego z powodów zdrowotnych Alana Urygę, mamy obraz zdziesiątkowanej drużyny walczącej o upragniony awans.

Zwycięzca meczu Wisła - Miedź zagra w finale baraży z Wisłą Płock, która wcześniej wygrała swój półfinał 2:1 z Polonią Warszawa. W momencie pisania tego tekstu zdecydowanie bliżej sukcesu są legniczanie. Decydujący o awansie mecz odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca.