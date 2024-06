Była żona Jakuba Rzeźniczaka dziś jest gwiazdą TVN. Wzięła udział w pikantnym reality show. Od jej zdjęć aż kręci się w głowie

Jakub Rzeźniczak i Edyta Zając byli parą w czasach, gdy ten grał w Legii Warszawa. Poznali się jeszcze jako nastolatkowie - kuzyn modelki był sąsiadem piłkarza z czasów dzieciństwa, ale zeszli się dopiero po latach, gdy odnowili kontakt w Warszawie. Ich związek doprowadził do głośnego ślubu w 2016 roku. Rzeźniczak był wówczas liderem Legii dominującej w Polsce i walczącej w Europie, a jego ślub odbił się w kraju szerokim echem. Wydawało się, że obrońca na dobre ułożył sobie życie, ale już po kilku latach przyszedł równie głośny rozwód. To on był początkiem rozkładu życia prywatnego Rzeźniczaka. Już po rozwodzie 37-latek przyznał się, że wielokrotnie zdradzał żonę, a z kochanką Eweliną Taraszkiewicz ma nawet córkę Inez (ur. 2017). To właśnie od nich odciął się w głośnych wywiadach u Żurnalisty i w "Dzień Dobry TVN", wywołując prawdziwą burzę. Bulwersujące słowa o relacjach z córką i matką jego dziecka ciągną się za nim do dziś - także w drodze do debiutanckiej walki na gali CLOUTMMA 5. Co ciekawe, Edyta Zając jest teraz jedną z gwiazd "DDTVN".

Jakub Rzeźniczak bez ogródek o przyczynach walki w CLOUT MMA. Oddał byłej żonie fortunę. Powiedział o wielkich pieniądzach

Edyta Zając była żoną Rzeźniczaka, dziś jest gwiazdą TVN

Z perspektywy czasu pierwsza żona Rzeźniczaka raczej nie ma powodów, by żałować rozwodu. Piłkarz wdał się w obyczajowe afery nie tylko z kochanką i ich córką, lecz także z późniejszą partnerką Magdaleną Stępień. Obecnie jest szczęśliwy z drugą żoną Pauliną, która w lutym tego roku urodziła ich córeczkę Antoninę. Edyta Zając patrzy na to z dystansu i cieszy się własnym życiem. Jej partnerem jest aktor Michał Mikołajczak, znany m.in. z serialu "Na Wspólnej". Finalistka Miss Polonia 2014 również trafiła na antenę TVN - najpierw prowadziła pikantne reality show "True Love", w którym uczestnicy walczyli o miłość i pieniądze pod wykrywaczem kłamstw, a później trafiła do "Dzień Dobry TVN".

Edyta Zając zadebiutowała jako ekspertka "Dzień dobry TVN". Telewidzowie podzieleni

Modelka jest w popularnym programie śniadaniowym ekspertką w sprawach ze świata show-biznesu. W nim przeżyła tyle, że pasuje do tej roli idealnie, choć kariera telewizyjna nie oznacza jej końca z modelingiem. 35-latka w dalszym ciągu zachwyca fanów zjawiskowymi zdjęciami, które publikuje m.in. w mediach społecznościowych. Tylko na Instagramie obserwuje ją ponad 150 tysięcy użytkowników, a na profilu Edyty Zając można znaleźć wiele gorących zdjęć. Sporo z nich znajdziesz w powyższej galerii!