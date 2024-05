i Autor: Cyfra Sport Jakub Rzeźniczak

Co go skłoniło?

Jakub Rzeźniczak bez ogródek o przyczynach walki w CLOUT MMA. Oddał byłej żonie fortunę. Powiedział o wielkich pieniądzach

Tomasz Piechna 11:19

Coraz większe grono sportowców uprawiających inne dyscypliny decyduje się na spróbowanie swoich sił w mieszanych sztukach walki. W kilku freak-fightowych federacjach jest przede wszystkim sporo byłych piłkarzy. Do tego grona dołączył niedawno Jakub Rzeźniczak, który w MMA zadebiutuje na gali CLOUTMMA 5, które odbędzie się w czerwcu. Piłkarz zdradził powody, jakie skłoniły go do przyjęcia oferty.