Były mistrz wraca do KSW! Prawdziwy hit. Od razu zawalczy o utracony pas

Podczas gali XTB KSW 105 dojdzie do pojedynku na szczycie wagi półciężkiej, w którym Rafał Haratyk (20-5-2, 7 KO, 5 Sub) stanie do drugiej obrony pasa mistrzowskiego. Jego rywalem będzie Ibragim Chuzhigaev (19-5, 8 KO, 4 Sub), były mistrz KSW, który nigdy nie utracił tytułu w walce. Panowie kilka lat temu byli już ze sobą zestawiani poza okrągłą klatką, ale ostatecznie walka się nie odbyła. Do pojedynku mistrzowskiego dojdzie 26 kwietnia w PreZero Arenie Gliwice.

Rafał Haratyk z przytupem wszedł do organizacji i w październiku 2023 roku już w pierwszej rundzie starcia posłał na deski Ivana Erslana. Po tym zwycięstwie popularny „Polski Czołg” stanął do rywalizacji w turnieju mistrzowskim, wygrał w nim dwie walki i zdobył pas wagi półciężkiej. Do pierwszej obrony stanął podczas gali XTB KSW 100 i znokautował Marcina Wójcika.

Haratyk rywalizuje w zawodowym MMA od roku 2010. Do dziś stoczył 27 pojedynków, z których 20 wygrał. Siedem razy zwyciężał, posyłając rywali na deski, a pięć razy tryumfował przez poddania. Haratyk zbierał doświadczenie, walcząc nie tylko w Polsce, ale również w RPA, Francji, Kazachstanie, Rosji czy na Białorusi. Rywalizował między innymi pod banderą organizacji EFC, Babilon MMA, ACA, FEN i Ares, gdzie był pretendentem do tytuł mistrzowskiego wagi średniej.

Ibragim Chuzhigaev zadebiutował w KSW w styczniu 2022 roku. Podczas gali KSW 66 zmierzył się z mistrzem wagi półciężkiej, Tomaszem Narkunem i po bardzo wymagającym, pięciorundowym pojedynku, odebrał tytuł najdłużej panującemu czempionowi w historii tej kategorii wagowej. W grudniu tego samego roku, podczas gali XTB KSW 77, Ibragim stanął do pierwszej obrony pasa i w emocjonującym pojedynku pokonał Ivana Erslana. Oba te starcia mistrzowskie zostały wybrane najlepszymi walkami wieczoru.

W drugiej obronie tytułu Chuzhigaev poddał Bohdana Gnidkę, za co również został nagrodzony bonusem. Po tej konfrontacji drogi mistrza i KSW się rozeszły, a pas został zwakowany. W roku 2024 Ibragim zawalczył w Armenii i dopisał do swojego rekordu kolejną wygraną przez poddanie. 33-latek pozostaje niepokonany od 2017 roku i jest na fali dziesięciu wygranych z rzędu.

Karta walk XTB KSW 105:

Walka wieczoru | Main event

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C (15-1, 11 KO, 2 Sub) vs. Andrzej Grzebyk #1 (22-6, 13 KO, 3 Sub) - o pas kategorii półśredniej

Karta główna | Main card

93 kg/205 lb: Rafał Haratyk #C (20-5-2, 7 KO, 5 Sub) vs. Ibragim Chuzhigaev (19-5, 8 KO, 4 Sub) - o pas mistrzowski wagi półciężkiej

120,2 kg/265 lb: Artur Szpilka (3-1, 3 KO) vs. Errol Zimmerman (1-1, 1 KO)

77,1 kg/170 lb: Igor Michaliszyn #2 (12-3, 4 KO, 3 Sub) vs. Artur Szczepaniak #4 (12-3, 7 KO, 3 Sub)