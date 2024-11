Były zawodnik KSW do wszystkiego się przyznał! Ta mogło skończyć się tragicznie. "Przez cały tydzień brałem narkotyki"

Głośne zmiany w KSW przed jubileuszową galą numer 100. Wiadomo, co dalej z Mateuszem Borkiem

Marianna Schreiber właśnie ogłosiła to fanom! Nie ukrywa ekscytacji, tym będzie żył cały internet!

Ogłosiła to fanom!

Ogromny bonus dla gwiazd KSW! Powalczą nie tylko o wygraną, ale i fortunę. Właśnie to ogłoszono

Taazy wraca do FAME! Piekielnie mocne zestawienie na karcie walk FAME 23

Tom Breese to były zawodnik KSW, który stoczył w tej federacji trzy walki. Pierwszą z nich z Damianem Janikowskim wygrał poprzez gilotynę, jednak wokół tamtego zdarzenia było wiele kontrowersji dotyczące tego, że sędzia zbyt szybko przerwał pojedynek. W kolejnym starciu Anglik przegrał z Pawłem Pawlakiem. Ostatni raz w klatce KSW Breese pojawił się 17 marca 2023 roku, wówczas zdominował w parterze Bartosza Leśkę, zmuszając Polaka do poddania walki w pierwszej rundzie. Był to co-main event na gali KSW 80 w Lubinie.

Po tamtym pojedynku więcej razy Anglik się nie pojawił w jednej z największych federacji w Europie, a kolejne walki miał w federacjach Levels Fight League oraz PFL.

Tom Breese przyznał, że przez cały tydzień przed galą PFL Regular Season zażywał grzyby psylocybinowe i był pod ich wpływem również podczas walki z Robem Wilkinsonem."Podczas walki byłem naćpany, brałem magiczne grzyby. Przez cały tydzień brałem narkotyki. Po prostu wiesz, to… pic.twitter.com/E9fitClUj7— Adrian Szymański (@adrians_mma) November 5, 2024

Tom Breese do wszystkiego się przyznał! Stoczył walkę pod wpływem narkotyków

12 kwietnia 2024 roku odbyła się gala PFL 2: 2024 Regular Season w Las Vegas. Wtedy Breese w co-main evencie zawalczył z Robem Wilkinsonem. Pojedynek nie trwał długo, ponieważ sędzia musiał przerwać walkę po 70 sekundach. Australijczyk pokazał się z bardzo dobrej strony, wyprowadzając zabójczą kombinację, po której arbiter mógł podjąć tylko jedną decyzję.

Po kilku miesiącach Breese podczas jednego z wywiadu, który został opublikowany na kanale "PolishFighters.Info" przyznał się, że był wtedy pod wpływem narkotyków, a dokładniej moja o grzybach psylocybinowych. - Podczas walki byłem naćpany, brałem magiczne grzyby. Przez cały tydzień brałem narkotyki. Po prostu wiesz, to był trudny czas - podsumował Anglik.