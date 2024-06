CLOUT MMA 5 KOLEJNOŚĆ walk. Gala w Spodku CLOUTMMA 5 KARTA WALK dzisiaj 8.06.2024

Mariusz Pudzianowski odpowiedział na wyzwanie "Bestii"! Pudzian rwie się do walki, to byłby wielki hit w świecie MMA

CLOUTMMA 5 dzisiaj 8.06.2024 karta walk:

Walka wieczoru:

Adam "AJ" Josef vs Kacper Blonsky & Zbigniew Bartman (zmiana po rundzie)

Karta główna:

Denis Załęcki vs Michał Pasternak - K-1 w małych rękawicach

Salim Touahri vs Gracjan Szadziński - na zasadach PRIDE z łokciami

Natan Marcoń vs "Cameraboy" - K-1 w małych rękawicach

Finał Taxi Grand Prix (walka w samochodzie)

Jakub Rzeźniczak vs "Szalony Reporter"

"Mokry Suchar" vs "Patiro" - K-1 w małych rękawicach

"Gawronek" vs "Mopsu" - semi-pro MMA

Marianna Schreiber vs Wiktoria Jaroniewska

Albert Sosnowski vs "Ludwiczek" & "Super Mario" - K-1 w małych rękawicach

"Kosaheere" vs "Komar" - półfinał turnieju Taxi Grand Prix (walki w samochodzie)

"Fistaszek" vs "Zwykły Chłopak" - półfinał turnieju Taxi Grand Prix (walki w samochodzie)

"Sequento" vs "Kapitan Bomba"

CLOUT MMA 5 KOLEJNOŚĆ walk

CLOUTMMA już w sobotę zorganizuje piątą galę, której głównym punktem będzie tym razem "AJ Challenge". Na taki pomysł wpadł popularny youtuber "AJ The Polish American" słynący z podejmowania trudnych wyzwań siłowych i fizycznych. Na CLOUTMMA 5 postanowił stoczyć dwie walki... jednocześnie. Jego rywalami będą influencer Kacper Błoński i były siatkarz Zbigniew Bartman, którzy będą zmieniać się co rundę, a sędziowie będą osobno punktować te dwa starcia. Jednak we freak-fightach niemal każda walka budzi duże emocje, zwłaszcza gdy chodzi o Denisa Załęckiego. On także zawalczy na CLOUTMMA 5, choć tuż przed galą przeżył spore zawirowania związane z rywalem.

CLOUT MMA 5 KARTA walk. Kto walczy?

Pierwotnym rywalem "Bad Boya" był doskonale znany freak-fighter Amadeusz "Ferrari" Roślik, ale na kilka dni przed galą pojawiły się informacje, że w ostatniej chwili zrezygnuje ze starcia. Tak też się stało - w czwartek wieczorem federacja oficjalnie poinformowała o rezygnacji "Ferrariego", który tłumaczył się nawrotem choroby nowotworowej u mamy. CLOUTMMA stanęło jednak na wysokości zadania i błyskawicznie znalazło odpowiednie zastępstwo. Dzień przed galą, kilka godzin przed oficjalnym ważeniem i medialnym treningiem, ogłoszono walkę Załęckiego z Michałem Pasternakiem. To starcie w K-1 w małych rękawicach zapowiada się pasjonująco! A już wcześniej w klatce nie zabraknie emocji, o które zadbają m.in. debiutujący Jakub Rzeźniczak, Marianna Schreiber czy Albert Sosnowski, który zawalczy sam na "Ludwiczka" i "Super Mario"!