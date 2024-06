CLOUT MMA 5 Relacja NA ŻYWO i WYNIKI. Gala CLOUTMMA za darmo w Internecie 8.06.2024

CLOUTMMA 5 karta walk i wyniki:

Walka wieczoru:

Adam "AJ" Josef vs Kacper Blonsky & Zbigniew Bartman (zmiana po rundzie)

Karta główna:

Denis Załęcki vs Michał Pasternak - K-1 w małych rękawicach

Salim Touahri vs Gracjan Szadziński - na zasadach PRIDE z łokciami

Natan Marcoń vs "Cameraboy" - K-1 w małych rękawicach

Finał Taxi Grand Prix (walka w samochodzie)

Jakub Rzeźniczak vs "Szalony Reporter"

"Mokry Suchar" vs "Patiro" - K-1 w małych rękawicach

"Gawronek" vs "Mopsu" - semi-pro MMA

Marianna Schreiber vs Wiktoria Jaroniewska

Albert Sosnowski vs "Ludwiczek" & "Super Mario" - K-1 w małych rękawicach

"Kosaheere" vs "Komar" - półfinał turnieju Taxi Grand Prix (walka w samochodzie)

"Fistaszek" vs "Zwykły Chłopak" - półfinał turnieju Taxi Grand Prix (walka w samochodzie)

"Sequento" vs "Kapitan Bomba"

Głównym punktem CLOUTMMA 5 ma być historyczny "AJ Challenge", w którym Adam Josef stoczy dwie walki jednocześnie ze zmieniającymi się co rundę Kacprem Błońskim i Zbigniewem Bartmanem, jednak już wcześniej w klatce nie zabraknie emocji. Już w pierwszych walkach widzowie doświadczą m.in. wyjątkowych starć w... samochodzie w ramach "Taxi Grand Prix". Tuż po półfinałach tego turnieju były pretendent do mistrzostwa wagi ciężkiej w boksie, Albert Sosnowski, zmierzy się w walce 1 vs 2 z "Ludwiczkiem" i "Super Mario". Później emocje nie opadną, bo w klatce kolejny raz zaprezentuje się wywołująca spore kontrowersje Marianna Schreiber, a swój debiut w sportach walki zaliczy piłkarz Jakub Rzeźniczak. Cały wieczór zapowiada się więc pasjonująco, choć najciekawsze powinno się wydarzyć pod koniec.

CLOUTMMA 5 WYNIKI na żywo. Relacja live za darmo

Po finałowej walce "Taxi Grand Prix" klatka CLOUTMMA wręcz zapłonie. Najpierw wejdą do niej kontrowersyjni Natan Marcoń i "Cameraboy", których konflikt jest naprawdę ostry. Później swoje umiejętności zaprezentują zawodowcy - były zawodnik UFC, Salim Touahri, i były gwiazdor KSW, Gracjan Szadziński. Zmierzą się oni na brutalnych zasadach PRIDE z łokciami! Wisienką na torcie przed walką wieczoru będzie jednak elektryzujący co-main event - Denis Załęcki vs Michał Pasternak. Ten drugi wskoczył do karty walk w ostatniej chwili w zastępstwie za Amadeusza "Ferrariego" Roślika, który zrezygnował z pojedynku z "Bad Boyem" ze względu na chorobę mamy. Pasternak jest jednak godnym zastępcą i można spodziewać się prawdziwej jatki. Pierwsza walka CLOUTMMA 5 już o godzinie 20:00!