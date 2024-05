Co za ogłoszenie na FAME MMA! Będą się bili na gołe pięści, czegoś takiego jeszcze nie było!

FAME MMA postanowiło ogłosić wyjątkowo mocne wydarzenie, które odbędzie się na gali federacji! Na nadchodzącym evencie, który odbędzie się 18 maja 2024 roku w Arenie Gliwice dojdzie do pierwszego w historii polskiego freak-fightu pojedynku, który zakontraktowany został w formule walki na gołe pięści. Jak przekonują włodarze, będziemy świadkami wyjątkowo krwawego wydarzenia.

FAME MMA zaskakuje! Ogłosili walkę na gołe pięści!

W historii polskiego freak-fightu nie było jeszcze starcia na gołe pięści, jednak FAME MMA przekroczy tą granicę i 18 maja 2024 roku w tej brutalnej formule wystąpią Maciej „Kaczor BRS” Kaczmar i Mariusz „Hejter” Słoński. Jak przekonuje organizacja, tak brutalnego pojedynku fani FAME jeszcze nie uświadczyli!

- Będzie to najbardziej brutalny, a zarazem przełamujący wszelkie granice pojedynek, jaki dotychczas widziały polskie Freak Fighty! Maciej „Kaczor BRS” Kaczmar wbija do federacji FAME, aby wyjaśnić kolejnego śmiesznego Michałka! Kaczor przez wielu fanów został już okrzyknięty freakiem roku po swoim performance oraz po tym, jak zdemolował oponenta w swoim debiucie. Tym razem zawitał do nas, by upolować kolejnego bażanta w swojej karierze! Niestety, nie udało się zorganizować bitwy na miecze świetlne, ale zadbaliśmy o to, aby widowisko było tak samo poj$#@ne! Jego rywalem będzie dobrze Wam znany Mariusz „Hejter” Słoński, który wraca z wakacji! Czy po ostatniej serii porażek, Hejter przerwie złą passę i powróci w wielkim stylu, w najokrutniejszym pojedynku w jego karierze? I czy będzie w stanie zatrzymać rozpędzonego Kaczora? - czytamy w poście FAME MMA na platformie X.

PIERWSZA TAKA WALKA W HISTORII POLSKICH FREAK FIGHTÓW! 🔥🔥🔥KACZOR BRS ZMIERZY SIĘ Z HEJTEREM NA GOŁE PIĘŚCI! 👊TAK, DOBRZE SŁYSZELIŚCIE – NA GOŁE PIĘŚCI 🤯🤯Będzie to najbardziej brutalny, a zarazem przełamujący wszelkie granice pojedynek, jaki dotychczas widziały polskie… pic.twitter.com/QXeDrHhTH2— FAME MMA (@famemmatv) May 7, 2024