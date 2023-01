Conor McGregor zdradził, co myśli o Mike'u Tysonie! Tych słów już nie cofnie, zaliczył go do wąskiego grona

Marcin Najman uderzył w Pawła Fajdka. Ostre słowa, "wiem, po co się do mnie przy***ałeś"

Conor McGregor wciąż budzi wiele emocji w świecie sportu. Były mistrz UFC w ostatnim czasie zanotował jednak spory sportowy zjazd – wygrał ledwie jedną na cztery ostatnie walki, a sam fakt, że tylko tyle ich stoczył od 2016 roku również o czymś świadczy. Oczywiście, Irlandczyk nie potrzebuje walczyć, by zarabiać ogromne pieniądze, które przynoszą mu inne przedsięwzięcia, a obecnie skupia się on m.in. na filmie o własnej osobie. Na jego profilach w mediach społecznościowych możemy zobaczyć kolejne treningi McGregora i coraz to nowsze, luksusowe gadżety. W jednej z relacji na Instagramie 34-latek niespodziewanie postanowił zabrać głos na temat legendarnego boksera, Mike'a Tysona.

McGregor wprost ocenił Tysona

Jeśli tych dwóch zawodników coś łączy, to na pewno fakt, że potrafią wywołać kontrowersje. Mike Tyson był wybitnym bokserem, ale przez lata wdawał się w wiele konfliktów z prawem i potrafił zaskoczyć fanów w negatywnym sensie nawet w ringu. McGregor również nie raz narobił sobie problemów, lecz póki co, w przeciwieństwie do „Żelaznego Mike'a”, nie roztrwonił swojej fortuny.

Okazało się, że Irlandczyk niezwykle podziwia byłego mistrza świata wagi ciężkiej. Na swoim profilu na Instagramie pokazał krótkie wideo, na którym widać fragment treningu Tysona, z podkreśleniem jego świetnej pracy na nogach. – Jeden z prawdziwych wielkich zawodników. Mike Tyson – napisał Conor McGregor, wprost wyrażając swój podziw dla legendy boksu.