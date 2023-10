Czas na 8. Mistrzostwa MMA, największe zawody amatorskiego MMA w historii!

Kolejny post Marcina Dubiela wywołał jeszcze większą burzę! Przyznał to przed sobą, ale i tak nie zostawili na nim suchej nitki

Artur Szpilka przekazał niespodziewaną nowinę. Ogłosił to publicznie. Radość aż malowała się na jego twarzy

Kłopoty Najmana! "Lizak" i Okniński go rozpracowali! Wielka zapowiadź ukarania "El Testosterona" [TYLKO U NAS]

rozpracowali go

Tak wygląda ciało 44-letniego Marcina Najmana przed walką z Lizakiem. Mowa o formie życia, co za zdjęcie!

Co za zdjęcie!

To największe zawody amatorskie MMA w historii Polski. Do rywalizacji zgłosiło się 731 zawodników i zawodniczek z całego kraju. w małej hali Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, w Gliwicach. Szykują się wielkie emocje, to prawdziwe święto polskiego MMA. Zawody są otwarte dla publiczności.

Mistrzostwa MMA w Gliwicach: Gdzie oglądać transmisję?

Dla kibiców, którzy zechcą obejrzeć Mistrzostwa MMA, mamy świetne wiadomości. Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć na kanale YouTube MMA Polska. Walki finałowe będzie można zobaczyć na żywo od godziny 15:00 wyłącznie na Kanale Sportowym. Retransmisja z finałów zostanie pokazana w serwisie internetowym TVP Sport