Damian Janikowski kompletnie się z tym nie krył! Krwawo rozbił Romanowskiego i… zwrócił się o to bezpośrednio

Kolejny raz gala federacji KSW dostarczyła fanom wielu emocji. Choć nie było wielu nokautów, bo tylko dwa na dziesięć walk to wydarzenie nie zawiodło. W walce wieczoru Adrian Bartosiński jednogłośną decyzją sędziów pokonał Salhdine'a Parnasse'a. W Co-main evencie lepszy od Michała Materli okazał się Paweł Pawlak, to starcie również zostało rozstrzygnięte przez sędziów. Jednym z najbardziej krwawych pojedynków była potyczka Damiana Janikowskiego z Tomaszem Romanowskim. To było 15 minut prawdziwej wojny, co pokazują zdjęcia prosto z oktagonu. Brązowy medalista olimpijski podzielił się z fanami specjalnym wpisem w mediach społecznościowych.

Niespodziewane zachowanie Damiana Janikowskiego po walce! Zawodnik KSW zwrócił się o to bezpośrednio

Janikowski tuż po walce wypowiedział się na temat tego co się działo w oktagonie, a także brązowy medalista olimpijski odniósł się do pojedynku o pas. - Olimpijska siła zapaśnicza zrobiła swoje. Wiedziałem, że jak uda mi się go sprowadzić, to Tomek nie będzie umiał wstać. Cieszę się bardzo, że był taki przebieg walki. Powiedziałem sobie, że sprawdzę się z Tomkiem i pójdę z nim na wymianę. Wychodzi moje 6-letnie doświadczenie w MMA i można powiedzieć, że biję się na dość wysokim poziomie i kto wie, może będę miał okazję pierwszy i może ostatni raz zawalczyć o pas - podsumował Janikowski.