Damian Janikowski poznał rywala na KSW 84! Szykuje się krwawa polsko-polska jatka w klatce

Kęsik, były mistrz organizacji TFL, słynie z potężnej siły ciosu. Do tej pory aż dziesięć konfrontacji zakończył nokautami, a siedem pojedynków zwyciężył już w pierwszej rundzie. W KSW wszystkie wygrane zdobył przed czasem. W okrągłej klatce posła na deski Jakuba Kamieniarza i Marcina Krakowiaka oraz wygrał przez poddanie z Aleksandarem Iliciem. Podczas gali KSW 84 Kęsik będzie chciał powróci na drogę zwycięstw po przegranej z rąk Tomasza Romanowskiego i emocjonującym, ale przegranym pojedynku z Pawłem Pawlakiem.

Janikowski - Kęsik na gali KSW 84

Janikowski, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w zapasach, podczas gali w Gdyni wejdzie do okrągłej klatki po raz dwunasty. Janikowski rywalizuje w MMA od roku 2017 i ma na swoim koncie siedem wygranych, z których aż sześć zdobył przed czasem. Dzięki swojemu efektownemu stylowi walki Damian jest gwarantem emocji i świetnych pojedynków, co pokazał chociażby w zeszłym roku nokautując Tomasza Jakubca. Za to zwycięstwo Janikowski został wyróżniony podwójnym bonusem – za nokaut i walkę wieczoru. Był to drugi bonus dla Janikowskiego za nokaut i drugi za starcie wieczoru. W lipcu Damian powróci do klatki KSW po kontrowersyjnej przegranej z rąk Toma Breese’a na gali KSW 74.

Karta walk gali KSW 84

Phil De Fries vs Szymon Bajor (walka o pas wagi ciężkiej)

Sebastian Przybysz vs TBA

Cezariusz Kęsik vs Damian Janikowski

Krystian Kaszubowski vs TBA

Bartosz Leśko vs Nemanja Nikolić

Damian Janikowski porównał KSW i High League. Medalista olimpijski szczerze o freakach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.